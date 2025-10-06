الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور

مراسم الاحتفال بـ
مراسم الاحتفال بـ ٦ أكتوبر

 وضعت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة – مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد حسام شبل - المستشار العسكري للمحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، تخليدًا لذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر ودفاعًا عن أمنها وسلامتها.

 

انطلقت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية

 جاء ذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس – رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حازم الديب – نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، أسامه داود - السكرتير المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، حيث انطلقت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وأداء سلام الشهيد ثم وضعت المحافظ ومدير الأمن والمستشار العسكري  الإكليل، تقديرًا وإجلالًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين سطّروا ملحمة العزة والكرامة في حرب أكتوبر المجيدة.

 

انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر

 وقدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة الباسلة، ولشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدةً أن “ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة، ما نشهده اليوم من مشروعات قومية وتنموية كبرى في مختلف المجالات هو امتداد لروح نصر أكتوبر التي ألهمت المصريين إرادة العبور إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، تحت قيادة الرئيس السيسي، نحو عبور جديد للجمهورية الجديدة يليق بتاريخ مصر وشعبها العظيم”.

 

خطط بأسماء عدد من شهداء الوطن الأبرار

 الجدير بالذكر أن النصب التذكاري للجندي المجهول تم تصميمه بشكل مميز، حيث خطط بأسماء عدد من شهداء الوطن الأبرار، ليجسّد رموز التضحية والفداء، ويكون شاهدًا خالدًا على بطولات أبناء مصر الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وذودًا عن كرامته وعزّته.

