رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقي الشركات المصرية بألمانيا ويناقش خطط التصدير المستقبلية

رئيس هيئة سلامة الغذاء
رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقي الشركات المصرية بألمانيا

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات المصرية المشاركة في معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولون الألمانية، والذي ينعقد خلال الفترة من 4  - 8 اكتوبر الجاري، حيث استمع خلاله إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم المتعلقة بإجراءات التسجيل والاعتماد وخطط التوسع في الأسواق الخارجية.

 

 

الهيئة تدرس حاليًا التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات المختلفة

وأكد الهوبي أن الهيئة تدرس حاليًا التوسع في عدد مكاتبها بالمحافظات المختلفة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات والمصانع، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة، ويساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

 

وشهد اللقاء مناقشة خطط التصدير المستقبلية للشركات، واستعراض أبرز التحديات التي قد تواجهها في الأسواق الخارجية، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الهيئة لتذليل هذه العقبات.

كما تم التطرق إلى آليات التسجيل في "القائمة البيضاء" للمصانع المعتمدة من الهيئة، والتي تمثل أداة مهمة لتيسير إجراءات التصدير وضمان استيفاء المعايير المطلوبة في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على دعم المصنعين والمصدرين المصريين، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بما يواكب متطلبات الأسواق الأوروبية والدولية.

