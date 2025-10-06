الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل بالتعدي على الشاب باستخدام "خاتم في يده" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ أودى بحياته.

وبعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إخفاء معالمها، فقام بحمل المجني عليه على متن "تروسيكل" يخصه، وتوجه إلى أسرة الضحية مدعيًا أنه عثر عليه ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وحرص المتهم على مرافقة أسرة القتيل إلى المستشفى، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن التحريات الدقيقة لكشف ملابسات الحادث أكدت تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة.

