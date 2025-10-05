عرض المتهم بقتل ابن عمه طعنا بالبدرشين على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض المتهم بقتل إبن عمه طعنا بسلاح أبيض في البدرشين، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن حالة النفسية والعقلية، بعدما تبين من خلال التحريات أنه يعاني من مرض نفسي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات مراقبة في محيط الحادث.

مقتل شخص داخل محل ملكه في البدرشين

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص داخل محل ملكه في البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة مالك محل لحوم مجمدة، مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



كشفت تحريات رجال المباحث أن ابن عم المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وتم تحديد مكان هروبه وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

