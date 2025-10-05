الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

إخلاء سبيل المتهم بقتل الكلاب في حدائق الأهرام بكفالة

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل المتهم بقتل الكلاب في حدائق الأهرام والسائق بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما. 

المتهم بقتل الكلاب في حدائق الأهرام والسائق

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم تسبب في نفوق 8 كلاب، حيث كان يستخدم سم الفئران في قتلهم، بعد تقديم هياكل فراخ مسمومة لهم، ثم التخلص منهم في عدة مناطق بمساعدة المتهم الثاني.

ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد تورط أحد الأشخاص في قتل عددا من الكلاب بمنطقة حدائق الأهرام.

بإجراء التحريات تبين أن شخص تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الواقعة والتسبب في نفوق 8 كلاب، بتقديم هياكل فراخ تحتوي على سم فئران، والاستعانة بسائق سيارة للتخلص منها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قسم شرطة الهرم منطقة حدائق الاهرام نيابة الجيزة

