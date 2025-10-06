شركة السكر والصناعات التكاملية: نستهدف استلام 6 ملايين طن قصب في الموسم الجديد

تستعد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء موسم قصب السكر الجديد، تستهدف خلاله استلام نحو 6 ملايين طن من القصب، في إطار خطتها لزيادة الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.

وقال الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، خلال جولة تفقدية بمجمع مصانع الحوامدية التابع للشركة، إن الموسم المنقضي شهد استلام نحو 5 ملايين و476 ألف طن قصب، تم إنتاج 600 ألف طن سكر منها، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نتائج متميزة أيضًا في إنتاج سكر البنجر.

وأوضح فتحي أن الشركة استلمت نحو 1.13 مليون طن بنجر خلال الموسم السابق، وأنتجت منها 130 ألف طن سكر، مؤكدًا أن مصنع البنجر بأبو قرقاص حقق رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخه منذ إنشائه، وهو ما انعكس إيجابًا على الناتج القومي، نظرًا لما يمثله السكر من أهمية استراتيجية في منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع أبو قرقاص كانت تتراوح بين 600 و700 ألف طن بنجر في المواسم السابقة، بينما تستهدف الشركة خلال الموسم المقبل استلام نحو مليون و20 ألف طن بنجر، في إطار خطتها التوسعية لزيادة الإنتاج.

وأكد العضو المنتدب التنفيذي أن الشركة انتهت من صرف جميع مستحقات مزارعي القصب، والتي بلغت نحو 14 مليار جنيه، إلى جانب سداد مستحقات مزارعي البنجر بقيمة 2.2 مليار جنيه حتى 10 يوليو الماضي.

وأشار فتحي إلى أن مساحات زراعة البنجر لم تشهد أي تقليص مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن بعض المساحات في الأراضي القديمة والدلتا جرى تحويلها لزراعة القمح، مقابل التوسع في زراعة البنجر بالظهير الصحراوي والأراضي المستصلحة، لما يتميز به البنجر من قدرة عالية على تحمل الملوحة والتأقلم مع طبيعة الأراضي الجديدة.

وفيما يتعلق بنسب الاكتفاء الذاتي، قال فتحي إن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء في زراعة البنجر، حيث بلغت المساحات المزروعة العام الماضي نحو 238 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 186 ألف فدان تم توريد إنتاجها لشركة السكر.

وقال إن الشركة تستهدف خلال موسم حصاد القصب 2026 استلام 6 ملايين طن قصب بما يعادل 250 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحات الموردة إلى نحو 245 ألف فدان، بزيادة 7 آلاف فدان عن الموسم السابق، وهو ما يمثل زيادة في التوريدات بنحو 220 ألف طن من القصب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.