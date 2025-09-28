التموين تعلن افتتاح 3 مجمعات استهلاكية مطورة بعلامة “CARRYON” غدا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح 3 مجمعات استهلاكية جديدة بعد تطويرها وتحمل العلامة التجارية “CARRYON”، غدا الإثنين، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الافتتاح الرئيسي سيقام بمجمع فرع كلية البنات، على أن يتم افتتاح فرعي الأميرية والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين أنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يستهدف تقديم تمويلات ميسّرة لتطوير نحو 38.5 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل 30 ألف بدّال تمويني و8.5 ألف منفذ مشروع “جمعيتي”، تمهيدًا لتحويلها إلى أول سلسلة تجارية حكومية موحّدة تحت اسم “Carry On”.

وأوضحت الوزارة أن البروتوكول الجديد سيتيح لأصحاب المنافذ التموينية وفروع “جمعيتي” الحصول على قروض بفائدة منخفضة، مع الاستفادة من حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والائتمانية والتسويقية والتنظيمية، بما يضمن دعم عملية التطوير وتسهيل إجراءات التحويل إلى الهوية الجديدة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتدشين علامة تجارية موحّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة المنافذ التموينية وتطوير قدراتها التسويقية والإدارية، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة.

وأضافت الوزارة أن أصحاب المنافذ الذين سيتم إدراجهم ضمن السلسلة سيواصلون صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز كما هو معمول به حاليًا، مع تغيير الهوية التجارية ووضع لافتة موحّدة باسم “Carry On”، فضلًا عن توحيد التصميمات والهوية البصرية لجميع الفروع على مستوى الجمهورية.

كما أكدت الوزارة أن جهاز تنمية المشروعات سيتولى عمليات التمويل والدراسات الائتمانية، بينما ستقوم وحدة المشروعات بالوزارة بإعداد الدليل الإجرائي اللازم لعملية التحويل، لضمان سرعة التنفيذ ودقة الإجراءات.

وشددت وزارة التموين على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر الدعم الكامل للسلسلة الجديدة من خلال إمداد المنافذ بالسلع الحرة من إنتاج شركاتها التابعة مثل “قها” و“إدفينا” والزيوت والسكر وغيرها من المنتجات، على أن تُطرح هذه السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية لتعزيز قدرة السلسلة على المنافسة في السوق المحلية.

