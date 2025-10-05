الأحد 05 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

منتخب مصر، يصل مساء اليوم الأحد محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة الفراعنة 

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم كالتالي:

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني 
أحمد عيد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا

مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم: عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، و صلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

