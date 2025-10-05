روني يكشف سبب قلة أهداف محمد صلاح في الموسم الحالي

كشف واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، سبب تراجع معدل تهديف محمد صلاح، نجم ليفربول منذ بداية الموسم الحالي.

ويعيش محمد صلاح فترة صعبة منذ بداية الموسم مع ليفربول، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في كل المسابقات أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد وبيرنلي، كما نال انتقادات بسبب تراجع مستواه خلال مواجهة ليفربول أمام تشيلسي أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الريدز بهدفين مقابل هدف.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "rousingthekop" المهتمة بأخبار ليفربول: “سر تراجع معدل تهديف محمد صلاح هو سبب تكتيكي، بسبب التغيير في طريقة اللعب”.

وأضاف: "أسماء اللاعبين كانت ثابتة في الفريق في الموسم الماضي، وكانوا ثابتين في خط الوسط، وكان لديهم ثلاثي في خط الوسط، وكان من الصعب للغاية اللعب ضدهم، وكانوا يتحركون عبر الملعب وذلك يساعد محمد صلاح كثيرًا".

وأكمل: "بينما لعبوا هذا الموسم بلاعبين جدد في خط الوسط، كان فيرتز أمامهم، وأمس كانت المرة الأولى التي عادوا فيها إلى اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط، لذلك ربما كان هذا الأمر غريبًا بعض الشيء على خط الوسط هذا الموسم، واستغرقهم وقتًا أطول مما توقعوا لإصلاحه".

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

يصل مساء اليوم الأحد محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة، للانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة الفراعنة

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

عمرو الجـزار

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمد صلاح

مصطفي محمد

أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم: عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، و صلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

