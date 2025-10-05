الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طبيب شهير مشيدا بـ محمد صلاح: عاداته والتزامه باللياقة 99%

محمد صلاح
محمد صلاح

يواجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، انتقادات بسبب تراجع مستواه ومعدلات تسجيله للهدف في الموسم الحالي، بعدما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في كل المسابقات أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد وبيرنلي.

سلطت شبكات “liverpoolnews247” الإنجليزية، المتخصصة في أخبار ليفربول، الضوء على مستوى محمد صلاح خلال الموسم الحالي، وتراجع أدائه بشكل ملحوظ، خاصة بعد مشاركته في خسارة الريدز أمام تشيلسي، بهدفين لهدف في الجولة السابعة، وهي الهزيمة هي الثالثة على التوالي للفريق في مختلف المسابقات، والثانية في الدوري الإنجليزي.

ونشرت الشبكة تصريحات راجبال برار، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، الذي أشاد بـ محمد صلاح قائلا: "على الرغم من تقدم محمد صلاح في السن، فإن عاداته والتزامه باللياقة البدنية تصل إلى 99 %، هو يستفيد بالفعل من وجود فترات راحة خارج الموسم للتعافي وبناء الفريق بسبب عدم مشاركة مصر في غالبية البطولات الدولية".

وأضاف: "ومع ذلك أعتقد أن سلوت قد يكون أكثر حرصًا مع محمد صلاح في بعض المسابقات الأقل مستوى حتى لا يضطر لخوض ثلاث مباريات أسبوعيًا، كما أظن أيضًا أن جزءًا من سبب تعاقد ليفربول مع لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك هو تخفيف بعض المسؤولية عن كاهل صلاح مع تقدمه في السن".

 

روني يكشف سبب قلة أهداف محمد صلاح في الموسم الحالي

فيما كشف واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، سبب تراجع معدل تهديف محمد صلاح، نجم ليفربول منذ بداية الموسم الحالي.

ويعيش محمد صلاح فترة صعبة منذ بداية الموسم مع ليفربول، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في كل المسابقات أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد وبيرنلي، كما نال انتقادات بسبب تراجع مستواه خلال مواجهة ليفربول أمام تشيلسي أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الريدز بهدفين مقابل هدف.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "rousingthekop" المهتمة بأخبار ليفربول: “سر تراجع معدل تهديف محمد صلاح هو سبب تكتيكي، بسبب التغيير في طريقة اللعب”.

وأضاف: "أسماء اللاعبين كانت ثابتة في الفريق في الموسم الماضي، وكانوا ثابتين في خط الوسط، وكان لديهم ثلاثي في خط الوسط، وكان من الصعب للغاية اللعب ضدهم، وكانوا يتحركون عبر الملعب وذلك يساعد محمد صلاح كثيرًا".

وأكمل: "بينما لعبوا هذا الموسم بلاعبين جدد في خط الوسط، كان فيرتز أمامهم، وأمس كانت المرة الأولى التي عادوا فيها إلى اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط، لذلك ربما كان هذا الأمر غريبًا بعض الشيء على خط الوسط هذا الموسم، واستغرقهم وقتًا أطول مما توقعوا لإصلاحه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي تشيلسي مباراة ليفربول وتشيلسي تشيلسي ضد ليفربول

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

أراوخو يرفض إغراءات ليفربول ويوفنتوس وتشيلسي من أجل عيون برشلونة

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

ترامب يتراجع!

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads