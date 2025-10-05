طبيب شهير مشيدا بـ محمد صلاح: عاداته والتزامه باللياقة 99%

يواجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، انتقادات بسبب تراجع مستواه ومعدلات تسجيله للهدف في الموسم الحالي، بعدما اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في كل المسابقات أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد وبيرنلي.

سلطت شبكات “liverpoolnews247” الإنجليزية، المتخصصة في أخبار ليفربول، الضوء على مستوى محمد صلاح خلال الموسم الحالي، وتراجع أدائه بشكل ملحوظ، خاصة بعد مشاركته في خسارة الريدز أمام تشيلسي، بهدفين لهدف في الجولة السابعة، وهي الهزيمة هي الثالثة على التوالي للفريق في مختلف المسابقات، والثانية في الدوري الإنجليزي.

ونشرت الشبكة تصريحات راجبال برار، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، الذي أشاد بـ محمد صلاح قائلا: "على الرغم من تقدم محمد صلاح في السن، فإن عاداته والتزامه باللياقة البدنية تصل إلى 99 %، هو يستفيد بالفعل من وجود فترات راحة خارج الموسم للتعافي وبناء الفريق بسبب عدم مشاركة مصر في غالبية البطولات الدولية".

وأضاف: "ومع ذلك أعتقد أن سلوت قد يكون أكثر حرصًا مع محمد صلاح في بعض المسابقات الأقل مستوى حتى لا يضطر لخوض ثلاث مباريات أسبوعيًا، كما أظن أيضًا أن جزءًا من سبب تعاقد ليفربول مع لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك هو تخفيف بعض المسؤولية عن كاهل صلاح مع تقدمه في السن".

روني يكشف سبب قلة أهداف محمد صلاح في الموسم الحالي

فيما كشف واين روني، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، سبب تراجع معدل تهديف محمد صلاح، نجم ليفربول منذ بداية الموسم الحالي.

ويعيش محمد صلاح فترة صعبة منذ بداية الموسم مع ليفربول، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في كل المسابقات أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد وبيرنلي، كما نال انتقادات بسبب تراجع مستواه خلال مواجهة ليفربول أمام تشيلسي أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الريدز بهدفين مقابل هدف.

وقال روني في تصريحات لصحيفة "rousingthekop" المهتمة بأخبار ليفربول: “سر تراجع معدل تهديف محمد صلاح هو سبب تكتيكي، بسبب التغيير في طريقة اللعب”.

وأضاف: "أسماء اللاعبين كانت ثابتة في الفريق في الموسم الماضي، وكانوا ثابتين في خط الوسط، وكان لديهم ثلاثي في خط الوسط، وكان من الصعب للغاية اللعب ضدهم، وكانوا يتحركون عبر الملعب وذلك يساعد محمد صلاح كثيرًا".

وأكمل: "بينما لعبوا هذا الموسم بلاعبين جدد في خط الوسط، كان فيرتز أمامهم، وأمس كانت المرة الأولى التي عادوا فيها إلى اللعب بثلاثة لاعبين في الوسط، لذلك ربما كان هذا الأمر غريبًا بعض الشيء على خط الوسط هذا الموسم، واستغرقهم وقتًا أطول مما توقعوا لإصلاحه".

