قوافل تضامن الفيوم توقع الكشف الطبي على 512 مريضا من غير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تنظيمها قافلتين علاجيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 512  مريضا من غير القادرين بقرى مراكز محافظة الفيوم، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ومستشفى جامعة الفيوم.

طفرة في العمل التنموي

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم: إن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

خدمات القوافل الطبية

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن القوافل الطبية تضمنت إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، كما تم صرف العلاج وإجراء عمليات جراحات العيون، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

تعليم الفيوم: عقد المقابلات الشخصية لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية الإثنين المقبل

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

ولفتت إلى أن المستفيدين من الخدمة الطبية  الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير تم وضعها مسبقا، أهمها ان تكون الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

