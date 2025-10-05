لا نستطيع تحمل مشاهدته، جماهير ليفربول تهاجم صلاح بعد مباراة تشيلسي وسلوت يدافع

محمد صلاح، انفجرت جماهير ليفربول بعد خسارة فريقها من تشيلسي، بهدفين مقابل هدف بالدوري الإنجليزي، وصبت كامل غضبها على نجم الريدز محمد صلاح.

خسارة ليفربول أمام تشيلسي أدّت إلى فقدانه قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال.

واتهمت جماهير الريدز صلاح بأن أداءه كان الأضعف وأنه أضاع عدة فرص للتسجيل كما أنه لم يُسدّد أي كرة على المرمى رغم مشاركته طوال المباراة بالكامل.

وتلقى نجم ليفربول تعليقات قاسية على مواقع التواصل، حيث علق مشجع قائلًا: "ما الخطأ في محمد صلاح هذا الموسم؟ هذا ليس الشخص الذي نعرفه".



وتابع آخرون: "مرة أخرى، مو صلاح. لا نستطيع تحمّل مشاهدته" بينما قال مشجع آخر: "محمد صلاح لم يفز بأي مواجهة فردية، ولم يُكمِل مراوغة، ولم يُرسِل أي تسديدة على المرمى ضد تشيلسي. كان لديه أقل لمسات (35) من بين لاعبي الميدان الذين شاركوا 90 دقيقة. أداء كارثي".



ومن جانبه، دافع المدير الفني آرني سلوّت عن صلاح بعد المباراة، وقال إنه بشر ويحق له أن يمر بأداء ضعيف أحيانًا، مشيرًا إلى أن الفريق حاول منحه مواقع جيدة ليفعل ما اعتاد عليه طوال مشواره.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، فقد خرج تصريح من نجم تشيلسي أشعل غضب الريدز من الفرعون المصري وشرح كيف ساهم محمد صلاح في خسارة ليفربول.

وقال مارك كوكوريا، ظهير أيسر تشيلسي إن فريقه استحق الفوز على ليفربول بنتيجة 2 - 1، مساء السبت، في قمة منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرّح كوكوريا عبر قناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "أعتقد أننا حققنا فوزا مستحقا، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ثم تراجعنا في بداية الشوط الثاني بشكل غير جيد، وعلينا أن نتحسن في ذلك".

واستدرك اللاعب الإسباني الدولي: "لكن بشكل عام، نستحق هذا الفوز، بعدما تجاوزنا فترة عصيبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فنحن سعداء للغاية بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة قبل فترة التوقف الدولي".

وتابع: "كنا نستحق هذه الفرحة، لقد عشنا أسبوعا صعبا بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا، ونعاني من ضغط المباريات، ولكن هذا أمر جيد أيضا، لأنه إذا خسرنا مباراة، تكون هناك فرصة سريعة للرد، والفوز على ليفربول مهم لاستعادة الثقة بعد فوز آخر في دوري الأبطال".

واستطرد: "الحفاظ على ثبات الأداء مع كثرة الإصابات لا يبقى سهلا بالمرة، بل اضطر المدرب لإجراء عدة تعديلات لأسباب مختلفة، ولكن أثبتنا اليوم أن ذلك لا يهم، ولا مجال للأعذار، لأننا نملك فريقا جيدا".

وعن هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقائق الأخيرة، كشف مارك كوكوريا: "نعلم أن محمد صلاح نجم ليفربول مستعد دائما للهجمات المرتدة، وتدربنا على ذلك، ونبهنا المدرب لاستغلال هذه الثغرة في الجبهة اليمنى بدفاع ليفربول، وحاولنا استغلال ذلك، وبذلنا جهدنا حتى اللحظات الأخيرة، حيث مرر لي إنزو فرنانديز الكرة، ومهدتها إلى إستيفاو ليسجل الهدف".

