جوارديولا ساخرا: هذا الموسم سألعب على الهجمات المرتدة

سخر الإسباني بيب جوارديولا من المنتقدين لأسلوب لعب فريقه مانشستر سيتي المتطور هذا الموسم، مؤكدًا أن فلسفته لم تتغير.

اتهامات بتغيير لعب مانشستر سيتي لطريقة دفاعية

جوارديولا، الذي يُعتبر الأبرز في جيله، تمت مقارنته مع جوزيه مورينيو عقب مواجهة مانشستر سيتي أمام آرسنال، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اتُّهم فريقه بـ"ركن الحافلة" من أجل الخروج بنقطة.

وسجل مانشستر سيتي أدنى نسبة استحواذ لأي فريق يقوده جوارديولا في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته، في ملعب الإمارات.

ويرى خبراء أن الفريق أصبح أكثر ميلًا للنهج الدفاعي، معتمدًا على الهجمات المرتدة خلال أول خمس جولات من البريميرليج.

جوارديولا يتهكم على مزاعم تغيير طريقة اللعب

وتهكم جوارديولا على هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن منتقديه كانوا وصفوا فريقه بالممل حتى عندما كان يهيمن على لقب الدوري باستمرار.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الدور الثالث من كأس كاراباو ضد هدرسفيلد، مساء الأربعاء: "دائمًا عندما كنا نفوز بالبريميرليج يقولون إننا فريق مُمل، أليس كذلك؟ لذلك قلت حسنًا: سأعتمد على الهجمات المرتدة هذا الموسم، ربما بإمكان اللاعبين في المستقبل التحدث عن مدى تغييري هذا الموسم".

وأضاف: "ربما هم الأحق بالتعليق على ما إذا كنت غيّرت أسلوبي فعلًا، لأنهم يحضرون كل اجتماع، وكل مباراة، وكل اجتماع بعد المباريات. يمكنكم سؤالهم".

وتابع: "هل غيرنا طريقتنا في اللعب ضد نابولي؟ لا، هل بعد ثلاثة أيام فقط غيّرنا أسلوب لعبنا؟ اللعنة، إذًا أنا مدرب خارق، لقد غيّرت كل شيء تمامًا في ثلاثة أيام! لا بدَّ أنني مدرب رائع حقًّا".

بيب يتمسك بطريقة لعبه حتى الاعتزال

وأردف: "إلى أن أعتزل، سأظل أحب أن نلعب بالطريقة التي أريدها، أفضل أن نستعيد الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وأن نملك الكثير من الاستحواذ لإرباك هيكلة الخصوم ومحاولة معاقبتهم. هكذا كان الأمر دائمًا، وهكذا سيبقى دائمًا".

واختتم: "لم يحدث قط في مسيرتي أن دافعنا لوقت طويل جدًّا ككتلة مدمجة في العمق، مطلقًا. لقد تمكنا من فعل ذلك أمام آرسنال، وأعتبر هذا أمرًا إيجابيًّا بشكل لا يُصدق لمستقبلنا".

