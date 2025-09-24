الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوارديولا ساخرا: هذا الموسم سألعب على الهجمات المرتدة

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

سخر الإسباني بيب جوارديولا من المنتقدين لأسلوب لعب فريقه مانشستر سيتي المتطور هذا الموسم، مؤكدًا أن فلسفته لم تتغير.

اتهامات بتغيير لعب مانشستر سيتي لطريقة دفاعية 

جوارديولا، الذي يُعتبر الأبرز في جيله، تمت مقارنته مع جوزيه مورينيو عقب مواجهة مانشستر سيتي أمام آرسنال، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث اتُّهم فريقه بـ"ركن الحافلة" من أجل الخروج بنقطة.

وسجل مانشستر سيتي أدنى نسبة استحواذ لأي فريق يقوده جوارديولا في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته، في ملعب الإمارات. 

ويرى خبراء أن الفريق أصبح أكثر ميلًا للنهج الدفاعي، معتمدًا على الهجمات المرتدة خلال أول خمس جولات من البريميرليج.

جوارديولا يتهكم على مزاعم تغيير طريقة اللعب 

وتهكم جوارديولا على هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن منتقديه كانوا وصفوا فريقه بالممل حتى عندما كان يهيمن على لقب الدوري باستمرار.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الدور الثالث من كأس كاراباو ضد هدرسفيلد، مساء الأربعاء: "دائمًا عندما كنا نفوز بالبريميرليج يقولون إننا فريق مُمل، أليس كذلك؟ لذلك قلت حسنًا: سأعتمد على الهجمات المرتدة هذا الموسم، ربما بإمكان اللاعبين في المستقبل التحدث عن مدى تغييري هذا الموسم".

وأضاف: "ربما هم الأحق بالتعليق على ما إذا كنت غيّرت أسلوبي فعلًا، لأنهم يحضرون كل اجتماع، وكل مباراة، وكل اجتماع بعد المباريات. يمكنكم سؤالهم".

وتابع: "هل غيرنا طريقتنا في اللعب ضد نابولي؟ لا، هل بعد ثلاثة أيام فقط غيّرنا أسلوب لعبنا؟ اللعنة، إذًا أنا مدرب خارق، لقد غيّرت كل شيء تمامًا في ثلاثة أيام! لا بدَّ أنني مدرب رائع حقًّا".

بيب يتمسك بطريقة لعبه حتى الاعتزال 

وأردف: "إلى أن أعتزل، سأظل أحب أن نلعب بالطريقة التي أريدها، أفضل أن نستعيد الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وأن نملك الكثير من الاستحواذ لإرباك هيكلة الخصوم ومحاولة معاقبتهم. هكذا كان الأمر دائمًا، وهكذا سيبقى دائمًا".

واختتم: "لم يحدث قط في مسيرتي أن دافعنا لوقت طويل جدًّا ككتلة مدمجة في العمق، مطلقًا. لقد تمكنا من فعل ذلك أمام آرسنال، وأعتبر هذا أمرًا إيجابيًّا بشكل لا يُصدق لمستقبلنا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيب جوارديولا مانشستر سيتي جوارديولا نابولي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام هدرسفيلد في كأس كاراباو

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ميكيل أرتيتا يحقق رقما تاريخيا أمام جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

الأكثر قراءة

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads