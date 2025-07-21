هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

موقف طريف تعرض له المعلق الرياضي عصام عبده، أثناء التعليق على مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على هامش معسكر المارد الأحمر في تونس.

وأثناء سريان اللقاء تلقى معلق المباراة عصام عبده اتصالا هاتفيا، فرد عليه على الهواء قائلا: “أنا على الهواء بعلق على ماتش الأهلي هخلص وأكلمك”، ما أثار موجة من السخرية ضد معلق المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي يفوز على الملعب التونسي برباعية نظيفة

وانتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الليلة، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

أحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

عصام عبده، فيتو

أما الهدف الثاني فجاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبدالله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أوعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق، أمام الملعب التونسي، اليوم الإثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكاـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمود طاهر

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