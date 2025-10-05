الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين الفتوى: استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير حرام شرعًا

الدكتور علي فخر،
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن استخدام التطبيقات التي تقوم بدمج صور الفتيات مع صور مشاهير أو شخصيات عامة حرام شرعًا، لما تحتويه من تدليس وخداع وإهانة للنفس، فضلًا عن كونها بابًا من أبواب الفتنة والوقيعة بين الناس.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، والذي يقدمه الإعلامي مهند السادات، حول حكم استخدام هذه التطبيقات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع الدكتور علي فخر إن بعض الفتيات يقمن بدمج صورهن مع صور شخصيات مشهورة لإيهام الناس بوجود علاقة أو معرفة، وهو ما اعتبره تزييفًا للواقع وخداعًا بصريًا.

وأضاف:"هذا العمل فيه إساءة لصاحبة الصورة قبل غيرها، لأنه يوحي وكأنها تقول: ليست لي قيمة إلا إذا نُسبت إلى فلان، وهذا ينتقص من كرامتها التي أكرمها الله بها".

تحذير من تداعيات اجتماعية وأخلاقية خطيرة

وحذر أمين الفتوى من أن الصور المركبة قد تُستخدم أحيانًا للإيحاء بعلاقات غير حقيقية بين أشخاص في محيط العمل أو الدراسة أو الجيرة، مما يؤدي إلى الفتنة والوقيعة وإشاعة الفاحشة.

وأوضح أن هذه الأفعال قد تسبب مشكلات أسرية واجتماعية جسيمة، لأن كثيرين قد يصدقون ما يرونه دون تحقق، مؤكدًا أن الشرع نهى عن اتباع الظن أو الترويج لما لا يُعلم حقيقته.

الإثم يشمل من يصنع الصورة ومن ينشرها

وأشار الدكتور فخر إلى أن من يشارك في تركيب هذه الصور أو نشرها يشارك في الإثم ذاته، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى استخدام التكنولوجيا فيما ينفع الناس ولا يسيء إليهم.

وقال:"حرام شرعًا أن نصنع مثل هذه الصور أو ننشرها، لأنها تجمع بين التدليس والإهانة وفتح باب الفتنة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا".

دعوة لاستخدام التقنية في الخير

وفي ختام حديثه، دعا أمين الفتوى إلى تسخير التقنية لخدمة القيم والعلم والمعرفة، وليس في ما يهين الناس أو يسيء إليهم، مضيفًا:"نسأل الله أن يُصلح أحوالنا جميعًا، ويهدينا لما فيه الخير والصواب".

