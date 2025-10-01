الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي،
رد  الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول تكرار زوجها الحلف بالطلاق على أي سبب وفي أي وقت، متسائلة: "هل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وماذا أفعل معه؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه تحتاج إلى الاستماع للطرفين ومعرفة الملابسات كاملة؛ لأن الحكم الشرعي لا يُبنى إلا على أقوال دقيقة ومؤكدة، أما فيما يخص التعامل مع الزوج، فيجب على الزوجة باستخدام الحكمة والذكاء في النصح، واللجوء إلى من يثق به الزوج إذا لزم الأمر، وأحيانًا يكون التجاهل أو التغافل وسيلة ناجحة لتقليل المشكلة.

وشدد شلبي على أن النصيحة موجهة للطرفين، فالزوج مطالب بتقوى الله وضبط لسانه وعدم التهاون بألفاظ الطلاق حفاظًا على بيته واستقراره، والزوجة عليها كذلك أن تتقي الله وألا تدفع الأمور إلى احتدام الخلاف والشقاق، مؤكدًا أن الدعاء والتضرع إلى الله من أعظم الوسائل للإصلاح بين الزوجين.

