الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من المواطن وليد سيد من القاهرة، الذي تساءل عن كيفية أداء الصلاة بعد خضوعه لعملية جراحية منعته من الوقوف والسجود بشكل طبيعي.

وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن القيام في الصلاة ركن أساسي لمن يستطيع، أما من يعجز عن القيام بسبب المرض أو التعب أو الخطر على صحته، فله أن يصلي جالسًا، وصلاته صحيحة ويأخذ ثوابها كاملًا، مؤكدًا أن المرض رخصة من الله تعالى لعباده.

رخصة شرعية وأجر كامل

وأضاف: "إذا كان الوقوف يسبب مضاعفات صحية أو يؤخر الشفاء، فلا يجب على المريض أن يُجبر نفسه على القيام، بل يُصلي جالسًا أو كما يستطيع". واستشهد بحديث النبي ﷺ:"إذا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، أي أن المريض يُكتب له أجر الصلاة كاملة حتى وإن صلى على قدر استطاعته.

المحافظة على الصلاة مع العذر

وأكد الشيخ محمد كمال أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدًا، حتى مع المرض الشديد، بل تُؤدى على قدر الاستطاعة، جالسًا أو مضطجعًا، مشددًا على أن الله يجازي العبد بنيته وظروفه.

رسالة لذوي الهمم

ووجّه أمين الفتوى رسالة لذوي الهمم من الصم والبكم قائلًا: "نحن نحبكم في الله، والمحافظة على الصلاة رسالة عظيمة لكل من لديه عذر، فلا تقصروا وكونوا على يقين أن الله يجازينا حسب نياتنا وقدراتنا".

مبادرة بلغة الإشارة

يُذكر أن قناة الناس أعلنت تخصيص حلقة كل يوم خميس من برنامج "فتاوى الناس" بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من الصم والبكم من طرح أسئلتهم الشرعية والتواصل بشكل مباشر مع العلماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصلاة أحكام الصلاة فتاوى الصلاة فتاوي الناس أمين الفتوي دار الإفتاء

مواد متعلقة

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فنربخشة بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads