هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من المواطن وليد سيد من القاهرة، الذي تساءل عن كيفية أداء الصلاة بعد خضوعه لعملية جراحية منعته من الوقوف والسجود بشكل طبيعي.

وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن القيام في الصلاة ركن أساسي لمن يستطيع، أما من يعجز عن القيام بسبب المرض أو التعب أو الخطر على صحته، فله أن يصلي جالسًا، وصلاته صحيحة ويأخذ ثوابها كاملًا، مؤكدًا أن المرض رخصة من الله تعالى لعباده.

رخصة شرعية وأجر كامل

وأضاف: "إذا كان الوقوف يسبب مضاعفات صحية أو يؤخر الشفاء، فلا يجب على المريض أن يُجبر نفسه على القيام، بل يُصلي جالسًا أو كما يستطيع". واستشهد بحديث النبي ﷺ:"إذا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، أي أن المريض يُكتب له أجر الصلاة كاملة حتى وإن صلى على قدر استطاعته.

المحافظة على الصلاة مع العذر

وأكد الشيخ محمد كمال أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدًا، حتى مع المرض الشديد، بل تُؤدى على قدر الاستطاعة، جالسًا أو مضطجعًا، مشددًا على أن الله يجازي العبد بنيته وظروفه.

رسالة لذوي الهمم

ووجّه أمين الفتوى رسالة لذوي الهمم من الصم والبكم قائلًا: "نحن نحبكم في الله، والمحافظة على الصلاة رسالة عظيمة لكل من لديه عذر، فلا تقصروا وكونوا على يقين أن الله يجازينا حسب نياتنا وقدراتنا".

مبادرة بلغة الإشارة

يُذكر أن قناة الناس أعلنت تخصيص حلقة كل يوم خميس من برنامج "فتاوى الناس" بلغة الإشارة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من الصم والبكم من طرح أسئلتهم الشرعية والتواصل بشكل مباشر مع العلماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.