القبض على المتهم بسرقة صندوق التبرعات بمسجد في الزاوية الحمراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من  القبض على لص متهم بسرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكان عامل المسجد تقدم ببلاغ الى قسم الشرطة  بسرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد.

 

تفاصيل الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية للتوصل إلى هوية المتهم ومكان وجوده، وألقي القبض عليه واقتيد إلى قسم الشرطة.
 اعتراف المتهم

وأقر المتهم بسرقة الصندوق لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الشرطة من الوصول إليه قبل فتح الصندوق وسرقة ما به من أموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

