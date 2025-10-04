السبت 04 أكتوبر 2025
حوادث

خلال ساعات، ثاني جلسات محاكمة البلوجر "لوليتا" بتهمة نشر الفسق والفجور

التيك توكر لوليتا،
التيك توكر لوليتا، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.

 

محاكمة التيك توكر لوليتا

وكانت النيابة العامة قد أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

