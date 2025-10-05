الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط عاطل اعتدى على شخص بسلاح أبيض في حدائق القبة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بالتعدي على شخص بسلاح أبيض وإصابته بسبب خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بـ منطقة حدائق القبة.

مشاجرة في حدائق القبة 

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته بالقاهرة. 

وبالفحص تبين أن قسم شرطة حدائق القبة تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي لحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر خلافات حول أولوية المرور حال سيرهما مترجلين بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (فرد خرطوش، سلاح أبيض"المستخدم فى التعدي"). 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح الناري والأبيض بقصد ترويع الأهالي وفرض السيطرة بالمنطقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حدائق القبة مشاجرة بحدائق القبة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة منطقة حدائق القبة

