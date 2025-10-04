اليوم، نظر إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة شخصين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لخلية بولاق الدكرور الإرهابية.

محاكمة خلية بولاق الإرهابية

وجاء في أمر الإحالة: إنه في غضون عام 2023 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تعتنق تفكير داعش الارهابي الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني انضم إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما استخدم المتهمان مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال إرهابية.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

