عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعه للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة بنها الأهلية: نسعى إلى توفير بيئة تعليمية متميزة

واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة لطلاب ولأعضاء هيئة التدريس جامعة بنها الأهلية بالعام الجامعي الجديد، متمنيا لهم عام موفق بإذن الله، مؤكدًا أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز من قدراته الأكاديمية والشخصية.



من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في مجلس جامعة بنها الأهلية، مؤكدا على التعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مختلف القطاعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم.

وقال الدكتور تامر سمير إن المجلس وافق على مقترح بروتوكول التعاون بين جامعة بنها الأهلية وجامعة ميازاكي اليابانية، كما وافق المجلس أيضا على عضوية مركز الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى الذى يقع مقره فى جامعة عجلون بالمملكة الأردنية الهاشمية.



فيما استعرض الدكتور حسين المغربي الخريطة الزمنية للعام الأكاديمي 2025 / 2026 م، وتقرير قبول الطلاب المستجدين بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2025/2026 م، وكذلك منح طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الحاضر الحاصلين على شهادة STEM، بالإضافة إلي جدول امتحان القدرات وكذلك لجان فحص وتصحيح امتحان القدرات والكنترول للطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الفنون البصرية والتصميم للعام الجامعى، وكذلك امتحان اللغة الانجليزية للطلاب المستجدين ببرامج الجامعة للعام الجامعى الجديد.

جامعة بنها الأهلية فى معرض التعليم العالي بالسويد



من جانبه استعرض الدكتور كريم الدش تقرير مشاركة جامعة بنها الأهلية فى معرض التعليم العالي بالسويد، وكذلك مشاركة الجامعة فى معرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب والذي سيقام في المملكة العربية السعوديه بمدينة جدة في الفترة من 22 _ 23 أكتوبر 2025م.



فيما استعرض الدكتور محمود شكل مقترح إنشاء "مكتب الخدمات الصناعية" و"نادي الخريجين" بجامعة بنها الأهلية، كما تم استعرض بروتوكول التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.