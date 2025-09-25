أشرف صبحي يفتتح بطولة دوري السفارات للجاليات الأجنبية في مصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات بطولة دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية لعام 2025"، بتنظيم جامعة الدول العربية وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضة.

تقام منافسات البطولة على ملاعب نادي 6 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الجاليات الأجنبية والسفارات المعتمدة لدى مصر، حيث تشهد مشاركة 16 فريقا من السفارات والمنظمات الدولية.

بطولة دوري السفارات

شهد حفل الافتتاح حضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ممثلًا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، الدكتور عبداللطيف صبحي رئيس نادي ٦ أكتوبر، إلى جانب عدد من سفراء وممثلي الدول المشاركة.

بطولة دوري السفارات

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضوره لافتتاح النسخة الثامنة من البطولة، موضحًا أن الرياضة باتت إحدى أدوات الدبلوماسية الفاعلة في توطيد جسور التواصل بين الشعوب، وأن بطولة السفارات لكرة القدم تمثل نموذجًا عمليًا للدور الذي يمكن أن تؤديه الرياضة في خدمة العلاقات الدولية والإنسانية.

وأضاف وزير الرياضة أن تنظيم البطولة تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس المكانة الرائدة لمصر في استضافة الفعاليات الرياضية العربية والدولية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح هذا الحدث بما يدعم صورة مصر كوجهة رياضية عالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرياضي والثقافي بين الدول.

من جهته، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إقامة هذه البطولة يعكس إيمان الجامعة العميق بدور الرياضة كقوة ناعمة مؤثرة في تعزيز العلاقات بين الشعوب، ووسيلة حضارية لترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد لغة عالمية تتجاوز حدود السياسة واختلاف الثقافات، وتعمل على تأصيل مفهوم التنافس الشريف والروح الرياضية.

وتأتي بطولة السفارات لكرة القدم تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (1187) الصادر عن الدورة (48) التي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد في 31 يناير الماضي، بشأن إقامة دوري السفارات لكرة القدم تحت شعار "كأس جامعة الدول العربية لعام 2025".

أشرف صبحي وأبو ريدة يشهدان حفل تكريم أساطير حراس المرمى بالكرة المصرية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.