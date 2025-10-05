ما هي جلسات الأكسجين النشط واستخداماتها وفوائدها؟

الأكسجين النشط من الطرق العلاجية الحديثة التي سمعنا عنها مؤخرا لعلاج أمراض عديدة والحفاظ على شباب الجسم والجلد، ويخضع لها الكثير من الأشخاص.

ورغم بدء انتشارها إلا أنها مازالت غير مفهومة من حيث مدى أهميتها وفوائدها وهل لها اضرار أن لا، لذا انتشرت الأقاويل حولها.

ويقول الدكتور أحمد يعقوب استشارى أمراض الباطنة العامة والسكر، إن جلسات الأكسجين النشط من أحدث التقنيات العلاجية والتجميلية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، حيث تعتمد على تزويد الجسم أو الجلد بنسبة مركزة من الأكسجين النقي لتحفيز الخلايا على التجدد والإصلاح، وتحسين الدورة الدموية، ودعم عمليات الشفاء الطبيعية.

ما هي جلسات الأكسجين النشط؟

وأضاف يعقوب، أن جلسات الأكسجين النشط هي تقنية تعتمد على استنشاق أو تطبيق الأكسجين النقي بتركيز عالى، أو مزجه بمواد مغذية وفيتامينات يتم توصيلها مباشرة إلى خلايا الجلد أو الجهاز التنفسي، وتستخدم هذه التقنية في عدة مجالات:

طبيا لعلاج نقص الأكسجين في الدم أو تحسين التئام الجروح والحروق. تجميليا لتحفيز نضارة البشرة، وتقليل التجاعيد، وتنشيط الخلايا.

وأشار إلى أن جلسات الأكسجين النشط تعمل على إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم لعمليات البناء والإصلاح، مما يعيد التوازن الحيوي للبشرة والجسم بشكل عام.

أنواع جلسات الأكسجين النشط

وتابع، أن من أنواع جلسات الأكسجين النشط:-

جلسات اكسجين نشط البشرة لتجديد الخلايا والحفاظ على شبابها.

جلسات خاصة بالجسم لعلاج الامراض المزمنة مثل السكر والمناعة وغيرهم.

جلسات الأكسجين النشط

وأوضح الدكتور أحمد يعقوب استشارى أمراض الباطنة، أن الجلسات تتم باكثر من طريقة على حسب النوع فإذا كانت البشرة يتم توجيه تيار من الأكسجين المضغوط إلى الوجه، أو إدخال الشخص إلى غرفة خاصة تحتوي على أكسجين نقي بنسبة 100% تحت ضغط مرتفع، مما يسمح بامتصاص الأكسجين بكميات كبيرة عبر الرئتين والأنسجة، وتكون مدة الجلسة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة وتكون عدد الجلسات من 4 إلى 6 جلسات بفاصل أسبوع أو اثنين بين كل جلسة حفاظا على نتائجها.

شروط الخضوع لجلسات الأكسجين النشط

وقال الدكتور يعقوب، أنه على الرغم من أن الجلسات تعتبر آمنة في معظم الحالات، إلا أن هناك شروط أساسية يجب الالتزام بها قبل الخضوع لها، منها:-

- الفحص المسبق من الطبيب، حيث يجب التأكد من عدم وجود أمراض في الرئتين أو القلب، أو حالات تؤثر على امتصاص الأكسجين.

- تجنب الجلسة أثناء الحمل، ولا ينصح بها للحامل إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

- عدم الخضوع بعد عمليات جراحية حديثة (إلا تحت إشراف طبي)، حيث قد تتداخل مع عملية التئام الجروح أو تسبب ضغط إضافي على الجسم.

- تجنبها في حالات نزيف الأذن أو الجيوب الأنفية المزمن.

- تمنع لمرضى الرئة المزمنة مثل الانسداد الرئوي أو انتفاخ الرئة، إلا بتوصية طبية.

فوائد جلسات الأكسجين النشط

وأضاف استشارى الباطنة والسكر، أن من فوائد جلسات الأكسجين النشط:-

تسريع شفاء الجروح، والأكسجين يساعد على تكوين أوعية دموية جديدة وتجديد الخلايا، مما يسرع التئام الجروح بعد العمليات أو الحروق.

تحسين الدورة الدموية، حيث يعزز من وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

رفع كفاءة المناعة، والأكسجين النقي يقوي خلايا الدم البيضاء ويحسن مقاومتها للبكتيريا والفيروسات.

تخفيف التعب والإرهاق، لأنه يزيد من الطاقة العامة يحسن من وظائف الدماغ.

مفيد لمرضى السكري، من حيث أنه يساعد على التئام الجروح التي يصعب شفائها لديهم.

تفتيح ونضارة البشرة وتنقيتها من السموم، وتقليل حب الشباب ومقاومة التجاعيد.

