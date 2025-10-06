الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفضت أسعار لتر زيت العباد انخفاضًا تراوح بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بينما تباينت أسعار لتر زيت الذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 88 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93 جنيها، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 107 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيها للتر

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 125 جنيهًا للتر.

