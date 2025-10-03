الجمعة 03 أكتوبر 2025
انخفاض الذرة والعباد وارتفاع الأولين، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر طن زيت الأولين والصويا ارتفاعًا تراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه، فيما استقر سعر طن زيت الذرة وعباد الشمس.

بينما انخفضت أسعار لتر زيت العباد والذرة انخفاضًا تراوح بين جنيه وجنيهين، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 88 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94 جنيها، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيها للتر

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 125 جنيهًا للتر.

