الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفضت أسعار لتر زيت العباد انخفاضًا تراوح بين 3 جنيهات و5 جنيهات، بينما تباينت أسعار لتر زيت الذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 93 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 69 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 96 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 106 جنيهات، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 100 إلى 120 جنيها للتر

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 115 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 100 إلى 120 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

عودته فيها خطورة، وليد صلاح يكشف تفاصيل صادمة عن حالة إمام عاشور

هل تتكرر كارثة المنوفية؟.. رئيس مدينة دسوق وشيخ الصيادين يرصدان آخر تطورات منسوب النيل

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية وأبطال إفريقيا

صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

تجاوزت الـ 30 جنيها، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

تحت جبل ومجهز ببحيرات ومطعم، الكشف عن مخبأ ترامب للاحتماء حال وقوع ضربة نووية

بعد تسليم نفسه، تفاصيل التهم الموجهة إلى الفنان فضل شاكر

خدمات

المزيد

تصل إلى 2133 جنيهًا، ارتفاع كبير يضرب أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

الفئات المحظور دخولها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

بعد إعلان الموعد والرموز، مبالغ تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب والمستندات المطلوبة

تجاوزت الـ 30 جنيها، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads