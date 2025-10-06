الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الإثنين، انخفاض كبير في معظم الأصناف باستثناء الطماطم

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 25 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 14 جنيها إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 11 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 25 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 38 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 65 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

