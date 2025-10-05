أسعار الخضار اليوم، الثوم يبدأ من 30 جنيهًا والطماطم تعاود الجنون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

بين 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 12 جنيها.

بين 4 جنيهات إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر فلفل ألوان من 18 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 38 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.