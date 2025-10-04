السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الليمون على خطى الطماطم وانخفاض 5 أصناف منها الفاصوليا والجزر

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 18 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 38 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ads