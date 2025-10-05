الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"ريشة" يقود الزمالك في البطولة الأفريقية لكرة اليد

محمد عبد السلام ريشة،
محمد عبد السلام ريشة، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تكليف محمد عبد السلام “ريشة” بقيادة الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلال مشاركته في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري بالمغرب.

وجاء قرار نادي الزمالك بعد رحيل المدير الفني الفرنسي فرانك موريس، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتولى “ريشة” مسئولية المدير الفني للزمالك خلال مشاركته في البطولة الأفريقية.

واحتل الزمالك مؤخرا المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، بعد الفوز على الشارقة الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس.

كرة اليد نادي الزمالك محمد عبد السلام دوري أبطال أفريقيا فرانك موريس

