للمرة الثالثة خلال ساعات، حريق هائل بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بمركز الداخلة. 


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل في مركز الداخلة. 


تبين اندلاع حريق بمزرعة نخيل ونباتات جافة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة موط  أسفر عن تفحم عدد من أشجار النخيل والنباتات الجافة " الهيش" دون إصابات بشرية. 


انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بسيارات فنطاس مياه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمزارع المجاورة وجرى اخماد الحريق دون إصابات بشرية وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه وانتداب لجنة من الزراعة والبيطري لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق. 


جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تابع اندلاع حريقين الأول بمزرعة نخيل بقرية الصحوة التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة والحريق الثاني في مزرعة نخيل خلف منطقة "أسماك الوادي" بمدينة الخارجة، فيما شهدت مدينة موط اندلاع الحريق الثالث في مزرعة بجوار المنطقة الصناعية بمركز الداخلة.

