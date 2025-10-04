الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية (صور)

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية من المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالوزارة.

ورفعت فرق الهلال الأحمر المصري درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وتواصل الفرق جهودها الميدانية، في الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية، وإجراء مسح ميداني لتقييم الأضرار والاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تتابع غرفة العمليات المركزية جهود الفرق على مدار الساعة، حيث تحرك فرع الهلال الأحمر المصري بالمنوفية وفريق الإغاثة بالمديرية، رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لإجراء تقييم ميداني لاحتياجات المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل بقرية جُزيّ مركز منوف.

ويأتي هذا في الوقت الذي تم فيه أيضا رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، وتم التعامل الفوري مع الحادث، حيث تبين وجود خسائر عبارة عن تضرر بعض المنازل والمحاصيل الزراعية ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجميع الأراضي المضارة هي أراضي طرح النهر، وهي أراض معتادة الغرق في موسم الفيضان كل عام، وقاطنو هذه الأماكن على علم بهذا الأمر، وتم التنبيه عليهم من قبل السلطات المختصة بعدم البناء في هذه الأماكن لخطورة هذا الأمر، خاصة في موسم الفيضان والانتفاع بها لأغراض الزراعة فقط.

وتم التنسيق مع الجهات الشريكة والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية لتقديم خدمات ومساعدات مادية وعينية للأسر المضارة بصورة عاجلة.

