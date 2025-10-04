جبران: اتفاقية المستشفى السعودي الألماني ومايو كلينك نقلة نوعية للقطاع الطبي المصري

شارك وزير العمل محمد جبران، في فعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، وهي من أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،مع مؤسسة مايو كلينك العالمية التي تعتبر من أعرق المؤسسات البحثية العالمية،المتخصصة في الاختراعات والأبحاث الطبية، والتي انعقدت مساء أمس الجمعة أحد فنادق القاهرة.

وخلال حضوره مراسم التوقيع، قال الوزير جبران: "إنّ الاتفاقية الاستراتيجية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك الأمريكية تمثل نقلة نوعية للقطاع الطبي المصري من شأنها استقدام أحدث الخبرات والممارسات الطبية والابتكارات العالمية لمصر ودول المنطقة، وهو ما يُمكّن المرضى من الحصول على أعلى معايير الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الساعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديمها،ومن ناحية أخرى يُعد هذا التعاون نموذجًا للتكامل البحثي والتطبيقي، ويؤكد التزام الطرفين بتبادل المعرفة وتطوير الممارسات الطبية ورفع جودة الرعاية الطبية بما ينسجم مع السياسات الحكومية والمبادرات الرئاسية المصرية الداعمة للاستثمار الصحي وتطوير مهارات الكوادر الطبية".

وأضاف: "إننا نثمن هذه الشراكة التي تعزز مكانة مصر الإقليمية، وتدعم التنمية البشرية وتفعّل البحث الطبي المستدام، مع توفير بيئة عمل منتجة ومتطورة للكوادر الطبية، وتحقيق التوازن والعدالة في منظومة العمل والاستثمار، وأخيرًا دعم تطلعات المواطنين في تلقي خدمات صحية متقدمة".

حضر مراسم التوقيع، قيادات "السعودي الألماني الصحية" وكبار أطباء المجموعة، إلى جانب وفد من "مايو كلينك"، ووفد حكومي مصري رفيع المستوى منه،يضم:الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور عمر شريف، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نيابة عن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذين أكدوا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعاون في القطاع الصحي، ودوره في تحقيق نقلة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية.

كما تحدث في الاحتفالية مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي للمجموعة في مصر وشمال أفريقيا،والدكتور إريك مور، المدير الطبي لمايو كلينك إنترناشيونال، وأخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة،والذين أكدوا على أن هذا التعاون لا يُعد مجرد علاقة تقليدية، ولكنها تمثل التزامًا طويل الأجل بتقديم رعاية طبية تضاهي أرقى المستويات العالمية.

