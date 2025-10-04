صندوق مكافحة الإدمان ورئيس جامعة السويس يوقعان بروتوكول تعاون

وقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس لافتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم " 16023” وتشغيل عيادات طبية بكلية الطب جامعة السويس لأول مرة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة السويس.

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وجار تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي للصندوق والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية والدكتورة دعاء محمد السيد عميد كلية الطب جامعة السويس.

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" مجانا ووفقا للمعايير الدولية وتستهدف العيادات تقديم الخدمة لما يقرب من 3000 مريض إدمان سنويا من أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إتاحة تحاليل الفيروسات المعدية لمرضى الإدمان "فيروسات التهاب الكبد الوبائي B وC وفيروس نقص المناعة البشري (HIV) للفئات المعرضة لخطر العدوى، مثل متعاطي المخدرات بالحقن أو بحسب ما يقرره الطبيب المختص إلى جانب تحاليل وظائف الكبد.

كما سيتم تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين العاملين في مجال علاج الإدمان بكلية طب جامعة السويس، وتشمل هذه الدورات مكونات نظرية وتدريسية، وتدريب عملي على آليات مكافحة الإدمان وعلاجه، وذلك وفقًا للبرامج التدريبية المعتمدة بين الصندوق والجامعة، فضلا عن تخصيص مقر "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل حرم الجامعة ليتم من خلاله تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعي الطلاب بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن من ضمن محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وبموجب بروتوكول التعاون مع جامعة السويس.

وتعد السويس من المحافظات المحرومة من الخدمة وسيتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المحافظة مجانا وفى سرية تامة، وبذلك تصل عدد المحافظات المستفيدة من وجود مراكز وعيادات لعلاج الإدمان إلى 20 محافظة من خلال 35 مركزا علاجيًا تابعًا للصندوق أو بالشراكة مع الخط الساخن، والتي تتيح حتى الآن الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى حرص صندوق مكافحة الإدمان على تنفيذ برنامج التأهيل من خلال مراكز العزيمة التابعة له، وذلك بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويرتكز البرنامج على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى خلال فترة التأهيل، بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعدهم على تحقيق التعافي، من خلال التركيز على "الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والعيشة حياة سوية خالية من المخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض "خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي" في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.

البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان يعتمد على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

