الهلال الأحمر يطلق قافلة إغاثية عاجلة لمتضرري فيضان النيل بالمنوفية (صور)

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة مساعدات إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، بقرية دلهوم مركز أشمون، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.



تضمنت القافلة مساعدات غذائية وإغاثية، كأبرز احتياجات الأهالي بناء على تقييم ميداني أجرته فرق الهلال الأحمر المصري، بمنطقة طرح البحر في بالقرية، أمس، للوقوف على احتياجات الأهالي المتضررين والتدخلات اللازمة.

يذكر أن، فرق الهلال الأحمر المصري فرع المنوفية، أجرت تقييم ميداني لاحتياجات المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل بقرية جُزيّ مركز منوف، وتبين أنه لا خسائر في الأرواح.

وفي سياق متصل، تتابع غرفة العمليات المركزية رفع جاهزية واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري بالمحافظات الـ 15 الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب نهر النيل.

وتواصل فرق الاستجابة عملها فى الوصول للقرى المتضررة.

