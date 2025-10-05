الأحد 05 أكتوبر 2025
مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، الموعد والقناة الناقلة

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية اليوم الأحد، بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية

تذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية عبر قناة beIN sports HD 2.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ21 نقطة بعدما حقق فوزًا على فياريال بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة مساء السبت.

 

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز بقيادة مدربه هانز فليك من أجل العودة لمقعد الصدارة مجددًا.

ويتواجد صاحب الأرض إشبيلية في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 10 نقاط.

