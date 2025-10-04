السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

إصابة 5 أشخاص بينهم
إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال

أصيب 5 بينهم 4 أطفال، 3 منهم أشقاء، في حادث مروري، اليوم السبت، بطريق أسيوط – الخارجة في محافظة الوادي الجديد.  

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري في نطاق مركز الخارجة. 

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 150 من الطريق اتجاه الخارجة، أسفر عن إصابة 5 بينهم 4 أطفال 3 منهم أشقاء وتبين أن المصابين جراء الحادث هم محمد مروان محمد، 19 عامًا، علي محمد علي، 11 عامًا، ابتهال عامر علي، 14 عًاما، وشقيقها فهد عامر علي، 10 أعوام، وشقيقتهم زهرة، 7 أعوام، وجميعهم مقيمون مركز ديروط بمحافظة أسيوط. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون وحدة المرور بالمركز أوناش ومعدات لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية  لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الجامعي الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط طريق أسيوط – الخارجة محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

"أنا بصلي وعندي كلبة عايزة أربيها بالحلال"، أقوال سارة خليفة من قفص الاتهام

بعد إعلان موعد تلقي الطلبات، هذه شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تركيب أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالهموم والمشاكل

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads