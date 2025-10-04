إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 5 بينهم 4 أطفال، 3 منهم أشقاء، في حادث مروري، اليوم السبت، بطريق أسيوط – الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري في نطاق مركز الخارجة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو 150 من الطريق اتجاه الخارجة، أسفر عن إصابة 5 بينهم 4 أطفال 3 منهم أشقاء وتبين أن المصابين جراء الحادث هم محمد مروان محمد، 19 عامًا، علي محمد علي، 11 عامًا، ابتهال عامر علي، 14 عًاما، وشقيقها فهد عامر علي، 10 أعوام، وشقيقتهم زهرة، 7 أعوام، وجميعهم مقيمون مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون وحدة المرور بالمركز أوناش ومعدات لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.