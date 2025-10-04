حريق يلتهم سيارة دون إصابات بمدخل دفرة في الغربية (فيديو)

شهد مدخل قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق في سيارة ملاكي ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بنشوب حريق هائل بسيارة ملاكي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها وجرى تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق.

وتبين أن السيارة مملوكة لأحد أهالي قرية ميت غزال المجاورة وكان يقودها بمفرده قبل أن تندلع النيران بها فجأة لأسباب يُرجَّح أن تكون نتيجة ماس كهربائي.

وأكد شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت السائق من كارثة محققة بعد أن تمكن من مغادرة السيارة قبل لحظات من اشتعالها بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.