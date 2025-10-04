الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم سيارة دون إصابات بمدخل دفرة في الغربية (فيديو)

حريق يلتهم سيارة
حريق يلتهم سيارة دون إصابات بمدخل قرية دفرة في الغربية

شهد مدخل قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق في سيارة ملاكي ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بنشوب حريق هائل بسيارة ملاكي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها وجرى تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق.

وتبين أن السيارة مملوكة لأحد أهالي قرية ميت غزال المجاورة وكان يقودها بمفرده قبل أن تندلع النيران بها فجأة لأسباب يُرجَّح أن تكون نتيجة ماس كهربائي.

وأكد شهود عيان أن العناية الإلهية أنقذت السائق من كارثة محققة بعد أن تمكن من مغادرة السيارة قبل لحظات من اشتعالها بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يرحب بوزير الأوقاف والمفتي في احتفالات العيد القومي

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

وليد صلاح الدين: الأولوية لهؤلاء في التجديد للأهلي

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يعلن قائمة معسكر أكتوبر

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

وليد صلاح يكشف عن سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع الاقتصادي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads