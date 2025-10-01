الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل بمصنع قطن في ميت بدر حلاوة بسمنود

 اندلع  حريق هائل داخل أحد مصانع نسيج القطن بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي واستنفار  للأجهزة التنفيذية والأمنية.

بسبب طلبها الطلاق، النيابة تحقق مع زوج في واقعة إصابة زوجته بـ 30 غرزة في الغربية

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية ميت بدر حلاوة بنشوب حريق بأحد المصانع.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة.

