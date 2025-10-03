رئيس ألمانيا يعلن زيارته لمصر والمشاركة في افتتاح المتحف الكبير نوفمبر المقبل

أصدرت السلطات الألمانية، بيانًا صحفيًا تؤكد من خلاله أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وحرمه إلكي بودينبندر، سيزوران مصر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ومن ثم سيتوجه الرئيس شتاينماير إلى جمهورية غانا وجمهورية أنجولا في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر بمرافقة وفد تجاري.

وأوضح البيان أن الرئيس الألماني في مستهل رحلته إلى مصر سيشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يعرض هذا المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أثاث مقبرة توت عنخ آمون كاملًا لأول مرة.

وسيجري الرئيس الألماني محادثات ثنائية مع نظيره المصري حول الوضع في المنطقة، وستكون هذه الزيارة الثانية للرئيس الألماني شتاينماير إلى جمهورية مصر العربية، بعد زيارته الأولى عام 2024.

ومن ثم في 3 نوفمبر المقبل سيلتقي الرئيس الألماني برئيس غانا جون دراماني ماهاما في العاصمة أكرا، كما سيتبادل الطرفين وجهات النظر مع ممثلي المجتمع المدني ومؤسسي الشركات الناشئة.

وفي 4 نوفمبر، سيلتقي الرئيس الألماني بملك أشانتي أوتومفو أوسي توتو الثاني في كوماسي، للإطلاع على المشاريع الألمانية الغانية في مجال أبحاث اللقاحات والتدريب المهني، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الألماني شتاينماير إلى غانا، بعد زيارته في ديسمبر 2017.

وفي الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر، سيكون الرئيس الألماني شتاينماير أول رئيس ألماني يزور جمهورية أنغولا، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لاستقلالها وتتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ففي لواندا سيلتقي الرئيس الألماني بالرئيس الأنغولي جواو مانويل جونسالفيس لورينسو لإجراء محادثات سياسية، كما سيتبادل وجهات النظر حول آفاق الشباب مع ممثلي الشركات الألمانية والأنجولية، بالإضافة إلى الشباب الأنغولي.

وفي هوامبو، سيطلع الرئيس الألماني من بين أمور أخرى على تدابير البنية التحتية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي على طول ممر لوبيتووهي مبادرة للبنية التحتية تربط أنغولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.