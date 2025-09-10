التمثيل التجاري: فرص واعدة لصادرات مصر من الخضراوات والفواكه المجمدة لألمانيا

أكدت مها زكريا الوزير المفوض التجاري، رئيس المكتب التجاري المصري في برلين، أن ألمانيا تُعد ثالث أقوى اقتصاد في العالم وتمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم أكثر من 83 مليون نسمة وتشكل نحو 24% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

سوق الصناعات الغذائية في ألمانيا



وأوضحت أن سوق الصناعات الغذائية في ألمانيا متنوع ومتطور للغاية ويتميز بارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء وتنوع تفضيلات المستهلكين نتيجة تغير التركيبة السكانية وزيادة الوعي بقضايا الصحة والبيئة.

وأضافت أن حجم سوق الصناعات الغذائية الألماني بلغ نحو 237 مليار يورو في عام 2024 فيما سجلت صادرات ألمانيا الغذائية نحو 98 مليار يورو ووارداتها نحو 120 مليار يورو مما يعكس اعتماد السوق على الاستيراد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية، ويأتى ذلك في إطار استعدادات المجلس للمشاركة في معرض أنوجا الدولي بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025.



وأشارت إلى أن السوق الألمانية يتكون من قطاعات متعددة أبرزها اللحوم والألبان والمخبوزات والمشروبات والخضر والفاكهة المصنعة، ونوهت بأن الخضر والفاكهة المجمدة تحتل مكانة متقدمة بين المنتجات الغذائية في ألمانيا حيث بلغت مبيعاتها نحو 22.6 مليار يورو في 2024



وأشارت مها زكريا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة إلى السوق الألماني والمركز الثاني في تصدير الخرشوف المحفوظ، وأضافت أن هناك فرصًا واعدة لصادرات مصر من العصائر والخضروات والفواكه المجمدة خاصة في ظل تنوع الجاليات المقيمة بألمانيا وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والطبيعية.

كما نوهت إلى أن منتجات الطماطم المصرية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي رغم أن واردات ألمانيا من معجون الطماطم والصلصات تقترب من مليار يورو سنويًا داعية الشركات المصرية لتوسيع استثماراتها في هذا المجال



متطلبات النفاذ إلى السوق الألمانية



أكدت مها زكريا أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية للجودة عند تصدير المنتجات الغذائية إلى السوق الألماني.

وشددت على أن المنتجات يجب أن تلتزم بمتطلبات دقيقة تتعلق بالتعبئة والتغليف ووضع العلامات وسلامة الغذاء مع ضرورة أن تتضمن العبوات معلومات واضحة حول اسم المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية وإرشادات التخزين باللغة الألمانية.



أوضحت أن العبوات يجب أن تكون مقاومة للتلف وتحافظ على الخصائص الحسية للمنتج كما ينبغي الالتزام بالمعايير الميكروبيولوجية الأوروبية،وذكرت أن المنتجات الغذائية المجمدة يجب أن تطبق آلية التجميد السريع وفقًا للائحة EEC/89/108.

واختتمت بأن وجود شهادات صحية رسمية مصاحبة للمنتجات يُعد شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى السوق الألمانية وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بين المصدرين المصريين والجهات الرقابية الوطنية.

