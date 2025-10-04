السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بن غفير يهدد نتنياهو بسبب حماس، ما القصة؟

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت: إن حركة حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تباد بشكل كامل.

وأضاف بن غفير: إعادة المخطوفين هدف مهم، ولكن هدف الحرب الأساسي هو أن حماس لن تستطيع البقاء في الحكم.

وتابع بن غفير في تصريحات موجهة لـ نتنياهو: لن نكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير المخطوفين جميعا.

 

حان الوقت للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذوينا

قالت عائلات الأسري الإسرائيليين مساء اليوم السبت، إن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذويهم من قطاع غزة.

وأضافت عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "كلما اقتربنا أكثر من إتمام الصفقة سيحاول سموتريتش وبن جفير تخريبها.. الاثنان سيحاولان عرقلة المفاوضات وسنشكل مع ترامب جدار حماية".

 

بدء المفاوضات وإتمام عملية تبادل الأسرى

قالت حركة حماس اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف قصف غزة “مشجعة”، مؤكدة استعدادها لبدء التفاوض فورًا من أجل الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم «حماس» طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن «تصريحات الرئيس ترامب لوقف القصف الاسرائيلي في قطاع غزة فورا، هي تصريحات مشجعة وحماس جاهزة لبدء مفاوضات فورًا لإنجاز عملية تبادل الاسرى ووقف الحرب وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

 

وقف قصف غزة فورًا

وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًّا القيام بذلك".

وأضاف: "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

بن غفير حماس الاسري الإسرائيليين ترامب

