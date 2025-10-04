السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حان الوقت للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذوينا

الأسري الإسرائيليين،
الأسري الإسرائيليين، فيتو

قالت عائلات الأسري الإسرائيليين مساء اليوم السبت، إن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذويهم من قطاع غزة.

وأضافت عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "كلما اقتربنا أكثر من إتمام الصفقة سيحاول سموتريتش وبن جفير تخريبها.. الاثنان سيحاولان عرقلة المفاوضات وسنشكل مع ترامب جدار حماية".

 

بدء المفاوضات وإتمام عملية تبادل الأسرى

قالت حركة حماس اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف قصف غزة “مشجعة”، مؤكدة استعدادها لبدء التفاوض فورًا من أجل الإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم «حماس» طاهر النونو لوكالة فرانس برس إن «تصريحات الرئيس ترامب لوقف القصف الاسرائيلي في قطاع غزة فورا، هي تصريحات مشجعة وحماس جاهزة لبدء مفاوضات فورًا لإنجاز عملية تبادل الاسرى ووقف الحرب وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا.

 

وقف قصف غزة فورًا

وقال ترامب: "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًّا القيام بذلك".

وأضاف: "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

