نتنياهو يعقد مشاورات طارئة دون حضور بن غفير وسموتريتش عقب رد حماس على خطة ترامب

أفاد موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية طارئة خلال ساعات الليل، عقب إعلان حركة حماس ردها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن الاجتماع عُقد بمشاركة كل من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيسي المؤسسة الأمنية، في حين تم استبعاد الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من المشاورات، ما يشير إلى تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع التطورات الجديدة.

وفي تطور لافت، كشف الموقع أن نتنياهو يدرس تعيين الوزير رون ديرمر على رأس وفد التفاوض الإسرائيلي الذي يُتوقع توجهه إلى مصر خلال الأيام المقبلة، رغم الإعلان المسبق عن قرب إنهاء مهام ديرمر في الحكومة. ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن تعيينه رسميًا لهذا الدور.

تل أبيب تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة "تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى"، في ضوء رد حماس الذي تسلمته الأطراف الوسيطة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل "بتعاون كامل مع الرئيس ترامب وفريقه، لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي وضعتها إسرائيل، والتي تتماشى مع رؤية ترامب"، بحسب البيان.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها الرسمي على خطة ترامب لوقف الحرب، مؤكدة استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى ضمن اتفاق شامل.

وفي أول رد فعل له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حماس "مستعدة لسلام دائم"، داعيًا إسرائيل إلى "وقف قصف غزة فورًا" من أجل إعطاء الفرصة للمفاوضات والمضي قدمًا في تنفيذ بنود الخطة.

