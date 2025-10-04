ترامب: إنه يوم خاص جدا وغير مسبوق وسأعامل الجميع بعدل وشكرا مصر وقطر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للدول التي ساعدته في مسار حل الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا اليوم خاص وغير مسبوق.



وقال ترامب: "أود أن أشكر كل الدول التي ساعدت في وضع هذه الخطة، قطر، تركيا، المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن والكثير من الدول الأخرى.. الكثير من الأشخاص حاربوا بقوة، هذا يوم كبير سنرى كيف ستجري الأمور، علينا أن نضع الكلمة الأخيرة في هذا الشأن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أهم ما أتطلع إليه هو عودة الرهائن لديارهم، بعض الرهائن لسوء الحظ، تعرفون الوضع الذي هم عليه، لكن أولياءهم يريدون أن يعودوا كما يعود الأحياء".

واختتم قائلًا: "هذا يوم مميز، شكرًا للجميع، شكرًا للدول التي ساعدت. الجميع كان متحدًا للسلام بالشرق الأوسط، ونحن قريبون جدًّا. سأعامل الجميع بعدل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.