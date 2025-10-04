يستضيف تشيلسي نظيره فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، انطلقت مساء أمس الجمعة، وحقق بورنموث فوزًا على فولهام بنتيجة 3-1، ليصعد إلى الوصافة بشكل مؤقت.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وتشيلسي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد ليفربول

1- ليفربول، 15 نقطة.

2- بورنموث، 14 نقطة.

3- آرسنال، 13 نقطة.

4- كريستال بالاس، 12 نقطة.

5- توتنهام، 11 نقطة.

6- سندرلاند، 11 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 10 نقاط.

8- تشيلسي، 8 نقاط.

9- إيفرتون، 8 نقاط.

10- برايتون، 8 نقاط.

11- فولهام، 8 نقاط.

12- ليدز يونايتد، 8 نقاط.

13- برينتفورد، 7 نقاط.

14- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

15- نيوكاسل يونايتد، 6 نقاط.

16- أستون فيلا، 6 نقاط.

17- نوتينجهام فورست، 5 نقاط.

18- بيرنلي، 4 نقاط.

19- وست هام، 4 نقاط.

20- ولفرهامبتون، نقطة.

