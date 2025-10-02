استدعاء مجري التحريات لـ5 متهمات بإدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب

الخميس 02 أكتوبر 2025
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجري التحريات لـ 5 سيدات متهمات بإدارة نادٍ صحي واستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت المتهمات: إنهن اعتدن على مزاولة هذا النشاط منذ فترة، كما اعتدن على دخول السجن بسببه.

وأضافت المتهمات، أن كل زبائنهن من الأجانب والعرب، ويقدمن خدماتهن غير المشروعة مقابل 500 دولار عن الساعة الواحدة، حيث يستقطبن الرجال راغبي المتعة الحرام من خلال الإعلان عن نشاطهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي وضبط القائم على إدارته، وبصحبته شخصان – أحدهما يحمل جنسية أجنبية – إضافة إلى خمس سيدات، اثنتان منهن مسجل ضدهما معلومات جنائية.

بمواجهتهم اعترفوا جميعا بارتكابهم النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

