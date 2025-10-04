إجراء 12 عملية زراعة قوقعة لأول مرة بالتأمين الصحي في أسوان (صور)

تشهد مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، ولأول مرة فى تاريخ محافظة أسوان، ولأول مرة على مستوى المحافظات التى تم تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بها، إجراء عملية زراعة قوقعة الأذن لـ 12 طفلا بتكلفة تجاوزت الـ 12 مليون جنيه.

محافظ أسوان يزور الأطفال

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة أبناؤه الأطفال الذين جار إجراء العملية لهم فى الأعمار السنية ما بين سنة و4 سنوات كمرحلة أولى.

وخلال زيارته برفقة الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير المستشفى.

وقام الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع الهدايا من الألعاب على أبناؤه الأطفال، مؤكدًا لأسرهم أن تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأول من يوليو الماضى يعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان للإستفادة المثلى من الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها بالمنظومة الجديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ومن بينها زراعة قوقعة الأذن، والتى تتجاوز تكلفة المليون جنيه للطفل خارج المنظومة، بينما لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع أكثر من 482 جنيها فقط داخل المنظومة طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة.

وقدم محافظ أسوان شكره للقائمين على تشغيل المنظومة الجديدة بمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهو ما تجسد عمليًا فى نجاح عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصى، وتخفيف المعاناة عن أسر الأطفال من خلال إنهاء كافة الإجراءات والموافقات فى وقت قياسى لم يتجاوز 3 أسابيع.

وأشاد بالجهود التى قام بها الفريق الطبى بقيادة الدكتور أحمد حسن رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور أحمد عبد الخالق رضوان استشارى جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة ملائكة الرحمة من فريق التمريض.

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن هذه النوعية من عمليات زراعة قوقعة الأذن كخدمة جديدة ومستحدثة توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية بإستخدام أحدث أجهزة المخ والأعصاب، فضلًا عن المتابعة المستمرة عقب إجراؤها حيث يتم تنفيذ جلسات التخاطب للأطفال لتعليمهم كيفية التحدث والإندماج فى الحياة بشكل طبيعى.

