ضبط ربع طن لحوم فاسدة في مطعم شهير بأسوان (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بأسوان، حملة مكبرة على محال الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم واللحوم المجمدة والمطاعم ومحلات الأسماك، بهدف ضبط المخالفات حرصا على صحة المواطنين، وأسفرت عن ضبط أكثر ربع طن من اللحوم الفاسدة في مطعم شهير ومحل جزارة وتم مصادرة المضبوطات.

أسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو دهون بقري، و58 كيلو دواجن، و45 كيلو مصنعات عبارة عن لحم مفروم و35 كيلو كبدة و8 كيلو ضانى و7 كيلو أحشاء بقري باجمالى مضبوطات 260 كيلو بما يعادل ربع طن لحوم فاسدة وكانت المخالفات عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري.

وتم تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجار اتخاذ اللازم تجاه المتهمين.

تأتي الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بأسوان ضمن فعاليات تشديد الرقابة و المرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة داخل المحافظة بتكليفات مشددة من دكتور جمعة محمد مكي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالادارة بالاشتراك مع مباحث تموين أسوان.

وتعد هذه الحملات ضمن خطة زمنية لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحال الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن.

